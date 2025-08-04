KOZMONOT TALGAT MUSABAYEV 74 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Kazakistan’ın bağımsızlık sonrası uzay yolculuğunda simge haline gelen Talgat Musabayev, 74 yaşında hayatını kaybetti. Üç kez uzaya çıkan ve dört uzay yürüyüşü gerçekleştiren Musabayev, ülkesinin gurur kaynağıydı.

HALK KAHRAMANI UNVANINA SAHİPTİ

Musabayev, “Halk Kahramanı” unvanına sahipti. Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, yayımladığı mesajda onun “aktif sivil duruşu ve profesyonelliğiyle” toplumda örnek bir figür olduğunu vurguladı.

UZAYDA 341 GÜN GEÇİRDİ

1994, 1998 ve 2001 yıllarında uzaya çıkan Musabayev, toplamda 341 gün uzayda kaldı. Bu süre içinde gerçekleştirdiği 4 uzay yürüyüşü, onu Kazakistan’ın uzay tarihinde eşsiz bir konuma taşıdı.

BİLİM VE SİYASETTE İZ BIRAKTI

Musabayev, uzay görevlerinin ardından Kazakistan Uzay Ajansı Başkanlığı ve Senato üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. Bilimsel başarıları kadar siyasi katkılarıyla da tanınıyordu.