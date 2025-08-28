Çekmeköy’de Korkunç Saldırı: Spor Kulübü Başkanı Kafede Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, hem spor camiasını hem de mahalle sakinlerini şok etti. Güngören Mahallesi’ndeki bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ani bir şekilde gerçekleştiği, saldırı öncesinde herhangi bir tartışmanın yaşanmadığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Meriç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Meriç’in ölümü, spor camiasında ve ilçe halkı arasında büyük üzüntü yarattı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelenirken, saldırının sebebi ve arka planına dair soruşturma derinleştirildi.

Yaşanan bu acı olay, hem spor dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tuncay Meriç’in özellikle gençlerin sporla buluşması için yürüttüğü çalışmalarıyla tanındığı, ölümüyle kulüp çevresinde derin bir boşluk oluştuğu ifade edildi.

#Çekmeköy, #TuncayMeriç, #SporKulübüBaşkanı, #SilahlıSaldırı, #İstanbul, #SonDakika, #Gündem