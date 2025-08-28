  1. Haberler
  2. 3. SAYFA
  3. Çekmeköy’de Korkunç Saldırı: Spor Kulübü Başkanı Kafede Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

Çekmeköy’de Korkunç Saldırı: Spor Kulübü Başkanı Kafede Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Çekmeköy’de Korkunç Saldırı: Spor Kulübü Başkanı Kafede Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, hem spor camiasını hem de mahalle sakinlerini şok etti. Güngören Mahallesi’ndeki bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ani bir şekilde gerçekleştiği, saldırı öncesinde herhangi bir tartışmanın yaşanmadığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Meriç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Meriç’in ölümü, spor camiasında ve ilçe halkı arasında büyük üzüntü yarattı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelenirken, saldırının sebebi ve arka planına dair soruşturma derinleştirildi.

Yaşanan bu acı olay, hem spor dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tuncay Meriç’in özellikle gençlerin sporla buluşması için yürüttüğü çalışmalarıyla tanındığı, ölümüyle kulüp çevresinde derin bir boşluk oluştuğu ifade edildi.

#Çekmeköy, #TuncayMeriç, #SporKulübüBaşkanı, #SilahlıSaldırı, #İstanbul, #SonDakika, #Gündem

Çekmeköy’de Korkunç Saldırı: Spor Kulübü Başkanı Kafede Başından Vurularak Hayatını Kaybetti
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp