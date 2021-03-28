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İstanbul’da İğrenç Olay! Kasiyer Fark Etti

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İstanbul’da İğrenç Olay! Kasiyer Fark Etti
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28 Mart 2021 - 12:43
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İstanbul Fatih’te markette kameraya yansıyan iğrenç olayı kasiyer fark etti, polis ortaya çıkardı. Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti. Özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen 44 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen 44 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Taciz iddiasıyla ilgili görüntüler, güvenlik kameraların yansıdı.

İğrenç olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih’te bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K., yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti.

KASİYER FARK ETTİ

Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, “Tanıdığım. Bir şey yok” diyerek cevap veren adam, daha sonra marketten ayrıldı. Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti. Polisler, dükkana gelerek A.K.’yi gözaltına alındı. Ayrıca dükkana girip çıkan bazı çocuklar da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İĞRENÇLİK KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine kasada bekleyen adamın, çocuğun bacağına dokunması ve market çalışanının onu uyardığı anlar yansıdı. Öte yandan başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelinin, bir çocuğu dükkanına davet ettiği görülüyor.

‘HER GÜN HER GECE YAPIYOR’

Sokak sakinlerinden Merve Atasoy, “Ben akşam 12-1 gibi görüyorum. Çocukları, tatlı verme bahanesi ile içeri götürüyor. Arka tarafa götürüp, tatlıyı veriyor ve gönderiyor. Her gün her gece. Bizim çocukları görünce sevmeye geliyor. Bütün mahalle şikayetçi. Biz karşı karşıya oturuyoruz. Velisinden alıyor bir de. Çocuğa dokunuşu, tutuşu falan çok farklı. Her gece yapıyor” dedi.

‘BU ONUN İLK YAPTIĞI BİR ŞEY DEĞİL’

Yaşananları fark eden market kasiyeri ise “Ben kasada müşteri alıyordum. Geldi karşı kasama geçti. Bir eşya alacaktı. O sırada çocuk geldi. Eli böyleydi ve bacağına komple bir şekilde dokundu. Biz buraya ilk başladığımızda da bize bir yanaşma çabasındaydı. Bu onun ilk yaptığı bir şey değildi. Kaç kere arkadaşımıza da yaptı. Defalarca kez uyardık. ‘Ben hastayım. Köyden geldim’ diyerek geçiştirdi. Hep bahane. En son bu olayda patladık” ifadelerini kullandı.

 

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