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İsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdi

İsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2024 - 16:09

Halk TV’de izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya’nın 1 milyon liraya yakın bir maaş aldığı iddiaları gündeme geldi. Küçükkaya, canlı yayında bu iddianın yalan olduğunu ve hukuki haklarını kullanacağını söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’de hafta içi her gün sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yıllardır ekranda olan Küçükkaya ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; İsmail Küçükkaya, Halk TV’den aylık olarak 1 milyon liraya yakın bir maaş alıyordu.

İsmail Küçükkaya’nın avukatları, kısa süre içerisinde yayılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama da İsmail Küçükkaya’dan geldi.

“Yalan, yanlış, karalama, iftira…”

Bir izleyicisinin iddiaları kendisine sosyal medya üzerinden sorması üzerine konuşan İsmail Küçükkaya, şunları söyledi:

Avukatlarım dün ilgili kişilerle konuştular. Zaman zaman oluyor; yalan, yanlış, karalama, iftira.. Kamuoyu önündeki kişilerle ilgili böyle haberler olur. Biz genellikle muhatap almama çabası içine gireriz.

Zorunluysak, hukuki yollara başvurmak zorunda kalabiliriz. Avukatlarım ilgili kişilerle irtibata geçtiler, bu iddiaların yalan olduğunu kamuoyu önünde de ifade ettiler.

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