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İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor! Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı…

İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor! Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Eylül 2023 - 15:22
İlk konuta erişim imkânını artırmak için çalışmalar başladı. İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor. İlk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz değerlendiriliyor.
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