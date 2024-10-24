Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti…

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
24 Ekim 2024 - 9:14
Bir dönemin vazgeçilmezi olan izdivaç programları ile tanınan gelin adayı Hanife Gürdal başını açınca uzun süre gündem olmuştu. Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barıştığı eşi Kemal Ayvaz ile boşandığını duyurdu ve imalı sözlere imza attı.

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti... - Sayfa 1

Esra Erol ve Zuhal Topal gibi isimlerin sunduğu izdivaç programları ile adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olmayı başaran Hanife Gürdal, yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gürdal, başörtülü hali ile tanınmasının ardından açılarak büyük bir yankı uyandırmıştı. Bir dönemin çok konuşulan gelin adayı özel hayatıyla da dikkat çekiyordu.

15

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti... - Sayfa 2

Kemal Ayvaz’la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı, boşanmayı istemeseler de eşi Kemal’in kendisinin arkasında durmadığını ve eşinin ailesi tarafından sevilmediğini söylemişti.

25

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti... - Sayfa 3

Sık sık ayrılıp barışan çift sonunda boşandı. Hanife’den imalı açıklamalar geldi.

35

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti... - Sayfa 4

“İyi kötü her anımı sizinle paylaştım, kiminiz çok sevdi kiminiz yargıladı fakat ben her zaman olanı olduğu gibi aktarmayı seven biri oldum, lafın kısası evlilik birliğimizi sevgisizlik saygısızlık adı altında dün tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız” diyen Hanife şunları söyledi:

45

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti... - Sayfa 5

“KİMİNLE FLÖRTLEŞTİĞİ BENİ İLGİLENDİRMEZ”

“Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife’nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz.”

55
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarkıcı Emrah oğlu Elyasa ile düet yaptı: “İşte Küçük Emrah”Şarkıcı Emrah oğlu Elyasa ile düet yaptı: “İşte Küçük Emrah”
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’a beddua etti! “Evlatları ona da aynı şeyleri yapsın”İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’a beddua etti! “Evlatları ona da aynı şeyleri yapsın”
Hande Erçel’den ayna karşısında yeni pozlar! Instagram’da beğeni yağdıHande Erçel’den ayna karşısında yeni pozlar! Instagram’da beğeni yağdı
Aleyna Kalaycıoğlu kardeşinin fotoğraflarını paylaşarak sitem etti! ‘Ölene dek hakkını arayacağım’Aleyna Kalaycıoğlu kardeşinin fotoğraflarını paylaşarak sitem etti! ‘Ölene dek hakkını arayacağım’
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti…Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li isimden flaş Öcalan iddiası! Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısını nereden öğrendi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Futbolda bir ilk: Maçlar, Messi’nin gözünden yayınlanacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin yürek sızlatan hikayesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! Evliliği tek celsede bitti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Birinci Samsung veya Apple değil! Şarjı en uzun giden telefonlar açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’nin açıklaması DEM’de nasıl yankılandı? Partililer nasıl değerlendiriyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
iOS 18.2 için ilk beta çıktı! GPT desteği sonunda geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dikkat çeken MHP kulisi! Bahçeli’nin Öcalan sürprizi 6 mesaj içeriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Hakan’dan Devlet Bahçeli’ye destek! ‘Teröristleri kudurttuğuna göre…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Artık daha güçlü: Yeni Fiat 600e, Türkiye’de satışa çıktı!
SON DAKİKA HABERLERİ
AKP’li isimden flaş Öcalan iddiası! Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısını nereden öğrendi?Ekim 24, 2024-9:21 am
TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin yürek sızlatan hikayesiEkim 24, 2024-9:19 am
Sedat Peker terör saldırısının ardından konuştu! ‘Yaşanmaya devam ederse uzun sürmeyecek…’Ekim 24, 2024-8:58 am
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il 24 Ekim Perşembe hava durumu…Ekim 24, 2024-8:56 am
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİEkim 24, 2024-8:53 am
Kara kış ani baskın yaptı! Birçok il beyaza büründüEkim 23, 2024-1:21 pm
Duayen gazeteci Barış Kaşıkcı hayatını kaybettiEkim 23, 2024-1:11 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !