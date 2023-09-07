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Fenerbahçe’de genel kurul için seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe’de genel kurul için seferberlik ilan edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Eylül 2023 - 13:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül’de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu’na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Koç yaptığı açıklamada, “Bu toplantı kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik direktör İsmail Kartal da geçtiğimiz günlerde aynı çağrıyı yinelemişti.
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