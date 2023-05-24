Enner Valencia’nın menajerinden karar günü açıklaması

Fenerbahçe’de Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken oyuncunun menajerinden açıklama geldi.
Diario Ole Ecuador’a konuşan Valencia’nın temsilcisi Chalo Vargas, “Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan’dan takımlarla” ifadelerini kullandı.
Valencia, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 29 maçta 28 kez gole imza atan, beş kez de asist yapma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda ise, sarı-lacivertli formayla 32 kez gol atmayı başarırken altı kez de asist yaptı.