Boluğur’dan ‘Analar neler doğuruyor!’ cevabı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ancak sevgilisinin adını paylaşmayan Boluğur, bu kez Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Resim yaparken çok keyif aldığını anlatan Merve Boluğur, “Siyah saçtan sıkılmıyor musun?” sorusuna, “Beyaz-sarı isteği geliyor” yanıtını verdi.

“KIRMIZI RUJ İMZAM”

Bir erkeğin en çok tutkusuna dikkat ettiğini belirten ünlü oyuncu, sürekli sürdüğü kırmızı rujun imzası olduğunu da açıkladı.

“ANALAR NELER DOĞURUYOR!”

Boluğur, başka bir takipçisinin, “Sen de aynaya bakınca ‘Of be, analar neler doğuruyor!’ diyor musun?” şeklindeki sorusunun üzerine ise, “Vallahi yapıyorum” itirafında bulundu.

“SOKAĞA BU KADAR SEKSİ ÇIKAMAZSIN!”

Öte yandan kimliği belli olmayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, yine yayınladığı başka bir kareyle dikkat çekmişti.

İşletmeci Meriç Kırdan’la fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, “Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın!” mesajını yayınlamıştı.