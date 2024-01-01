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Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Eylül 2024 - 12:07

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

5 YAŞINDAKİ KARDEŞİ DEVLET KORUMASINDA

Anne B.Y, 8 Eylül’de kızı Sıla Y.’yi “uyanmadığını” belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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