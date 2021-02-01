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Cihangir Tacizcisinin İfadesi Şaşırttı

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Cihangir Tacizcisinin İfadesi Şaşırttı
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12 Nisan 2021 - 14:30
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İstanbul Cihangir’de geçtiğimiz günlerde kameraya yansıyan görüntüler büyük tepki çekmişti. Bir kadına tacizde bulunan Berzan E.Ç (19), kısa süreye yakalandı. Şüphelinin, polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi. E.Ç. adliyeye sevk edildi.

Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.

Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe’de bir çay bahçesinde yakalandı.

Şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

Berzan E.Ç.’nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi.

Berzan E.Ç.’nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi.

Polisteki işlemleri devam eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

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