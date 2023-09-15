Çiftçilere müjde! Paralar hesaba yatıyor

Çiftçileri beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı.

Tarımsal destek ödemesi tarihleri belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira destek sağlanacak.

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: “1 milyar 557 milyon 77 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.” açıklamasını yaptı.