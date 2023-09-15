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Otelden 55 bin TL değerinde alkol çalan şüpheli tutuklandı

Otelden 55 bin TL değerinde alkol çalan şüpheli tutuklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Eylül 2023 - 18:06

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlık şüphelisi O.E.K. tutuklandı.

Ayvacık ilçesi Sazlı köyünde 31 Ağustos tarihinde bir otelde 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalınarak, hırsızlık olayı yaşandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu hırsızlık olayına karışan O.E.K., dün Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Balıkesir’de gözaltına alındı.

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Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüpheli O.E.K., sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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