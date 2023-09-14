CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan ‘Jahrein’e bir dava daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada ‘Jahrein’ takma ismiyle bilinen Ahmet Sonuç hakkında 300 bin TL’lik bir hakaret davası daha açtı. Bu dava, Kılıçdaroğlu’nun Jahrein’e açtığı üçüncü hakaret davası oldu.

‘Jahrein’ takma isimli Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından CHP liderine yönelik yinelediği paylaşım nedeniyle hakkında 300 bin TL’lik tazminat davası açıldığını duyurdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de sosyal medyada kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Jahrein hakkında iki kez dava daha açmıştı.

Bu dava, Jahrein hakkında açtığı üçüncü hakaret davası oldu.