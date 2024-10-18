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Vural Çelik’in ölümü sonrası Gülse Birsel’e linç

Vural Çelik’in ölümü sonrası Gülse Birsel’e linç
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 15:52

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinde rol alan ve milyonların gönlüne taht kuran usta oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Geçen sene verdiği bir röportajda, yıllar önce küstüğü Gülse Birsel ile ilgili “3 günlük dünyada yaşıyoruz. Hepimiz hata yapmış olabiliriz. Önemli olan o kötü duyguları bırakıp önümüze bakmak” demesi anımsanınca Birsel’e sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay ve Gülenay Peynircioğlu karakterleriyle hafızalarımıza kazınan Vural Çelik hayata gözlerini yumdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurarak “Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

2014 yılında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik’in daha önceleri çıkan bir polemik nedeniyle Gülse Birsel ve Avrupa Yakası dizisinin yapımcısıyla küstüğü biliniyor.

 

“HATALARI GEÇMİŞTE BIRAKIP ÖNÜMÜZE BAKMAK LAZIM”
Muhabirin “Gülse Birsel ile tekrardan bir birliktelik söz konusu olur mu? Bir projede sizleri görebilir miyiz?” sorusuna ünlü oyuncunun “Tabii ki olabilir. 3 günlük dünya arkadaşlar. Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Ama önemli olan o hataları unutup, o kötü duyguları, o anki duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım” yanıtını vermesi çok konuşuldu.

Yüzlerce seveni, Vural Çelik’in bilinçli bir şekilde engellendiğini, iş bulamadığını söyleyerek Gülse Birsel’e yüklendi.

NE OLMUŞTU?
Avrupa Yakası’nda beş sezon boyunca Gülenay ve Kubilay karakterlerini canlandıran Vural Çelik, katıldığı bir televizyon programında dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel’i kastederek “Bir kişiye teşekkür etmiyorum. O da bir dişi” kelimesini kullandığı için Plato Film’in yeni dizisinin kadrosundan çıkarılması hakkında şöyle konuşmuştu:

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