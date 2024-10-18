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Irina Shayk Victoria’s Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Irina Shayk Victoria’s Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 16:04
En son 2018 yılında gerçekleştirilen Victoria’s Secret Fashion Show geri döndü. 6 yılın ardından yeniden düzenlenen defilede birçok ünlü manken boy gösterdi. Bu isimlerden biri de Rusya’nın en seksi kadını seçilen Irina Shayk oldu. Shayk herkesin konuştuğu Victoria’s Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı. Ünlü modelin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 1

Bir dönem moda dünyasının en gösterişli şovu olan ve dünya çapında milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Victoria’s Secret defileleri geri döndü.

 

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 2

En son 2018 yılında düzenlenen bu görsel şov tam 6 yılın ardından yeniden gerçekleştirildi.

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 3

New York’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show büyük bir ilgiyle takip edildi.

 

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 4

Birbirinden ünlü modellerin podyuma çıktığı defilede Rusya’nın en seksi kadını seçilen Irina Shayk da yerini aldı.

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 5

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Geceye siyahlar içinde damga vuran Irina Shayk herkesin merak ettiği kamera arkası görüntüleri de peş peşe paylaştı.

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 6

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; ‘gösterinin yıldızıydın’, ‘harika görünüyordun’, ‘dünyanın en seksi kadını’ gibi yorumlar yapıldı.

 

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 7

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya’nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 8

2004’te Chelyabinks‘ten Moskova’ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.

Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 9

Miss Chelyabinsk tacı, Irina Shayk’in modellik kariyerini uluslararası platforma taşıyan ilk önemli başarı oldu.

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