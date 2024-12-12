IMDB 2024’ÜN EN POPÜLER 10 DİZİSİNİ AÇIKLADI: İLK SIRA HERKESİ ŞAŞIRTTI

IMDb, 2024 yılının en çok izlenen ve ilgi gören dizilerini açıkladı. Televizyon dünyasında yankı uyandıran listede, hem yeni sezonlarıyla geri dönen yapımlar hem de ilk kez izleyiciyle buluşan dikkat çekici diziler yer aldı. İşte 2024’ün en popüler 10 dizisi:

1. True Detective: Night Country

HBO’nun sevilen serisi “True Detective,” Jodie Foster’ın başrolünde olduğu Night Country sezonuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sekiz erkeğin kayboluşunun ardındaki gizemi çözmeye çalışan dedektiflerin hikâyesi, izleyicilerden tam not aldı.

2. 3 Body Problem

Netflix’in bilim kurgu dizisi “3 Body Problem,” “Game of Thrones” yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın imzasını taşıyor. Dünya dışı bir tehditle mücadele eden insanlığın hikâyesi, yılın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

3. The Gentlemen

Guy Ritchie’nin aynı adlı filminden uyarlanan “The Gentlemen,” uyuşturucu imparatorluğunun başına geçen Eddie Halstead’in hikâyesini ekrana taşıyor. Bu aksiyon dolu yapım, izleyicilerin beğenisini kazandı.

4. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Amazon Prime Video’nun hit dizisi, İkinci Çağ’da geçen olayları ele alıyor. Yüzüklerin dövülmesi ve Karanlık Lord Sauron’un yükselişi, fantastik kurgu severler için unutulmaz bir deneyim sundu.

5. Bridgerton

Shonda Rhimes’ın yapımcılığını üstlendiği “Bridgerton,” son sezonunda Colin Bridgerton ve Penelope Featherington’ın aşk hikâyesine odaklandı. Dizi, romantik dram severlerden büyük ilgi gördü.

6. Deadpool & Wolverine

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni dizisi, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman’ı bir araya getiriyor. Bu eğlenceli yapım, Marvel hayranlarının gözdesi oldu.

7. The Last of Us

Aynı adlı video oyunundan uyarlanan dizi, kıyamet sonrası bir dünyada geçen etkileyici hikâyesiyle 2024’ün en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

8. Stranger Things

Netflix’in fenomen dizisi “Stranger Things,” yeni sezonunda 1980’ler nostaljisini bilim kurgu ve korkuyla harmanlayarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam etti.

9. The Mandalorian

Star Wars evreninde geçen “The Mandalorian,” ödül avcısı Din Djarin’in maceralarını anlatmaya devam ediyor. Dizi, serinin hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

10. House of the Dragon

“Game of Thrones”un öncesini konu alan yapım, Targaryen hanedanının iç savaşını ekrana taşıyor. Büyük bütçesi ve görkemli sahneleriyle yılın en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

DİZİ DÜNYASINDA UNUTULMAZ BİR YIL

2024 yılı, televizyon dünyasında unutulmaz yapımlara sahne oldu. IMDb’nin açıkladığı bu liste, izleyiciler tarafından büyük ilgi gören ve popülerliğiyle yılın en çok konuşulan dizilerini bir araya getirdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net