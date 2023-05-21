Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Dün, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü müzisyen Nuri Sesigüzel bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Beylikdüzü’nde özel bir hastanede tedavi gören Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu dün hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçının oğlu, kızları ve torunlarının taziyeleri kabul ettikleri törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, siyasetçi Mehmet Ağar, Mehmet Sevigen, Yavuz Ağıralioğlu ile Halk müziği sanatçıları Selahattin Alpay, Mahmut Tuncer, Ferhat Güzel, Yunus Bülbül ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata’nın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Aralarında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay’ın bulunduğu çok sayıda isim de cenazeye çelenk gönderdi.

HİÇBİR ZAMAN ŞIMARMADI

Cenazeye katılan sanatçı Selahattin Alpay, “Yine büyük mihenk taşlarından ağabeyimi kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Her şeyden evvel, sanatının dışında ondan şöyle örnek aldığım bir şey vardır; kişiliği, saygınlığı. Kimseye nasip olmayan bir şöhrete haizdi ama hiçbir zaman şımarmadı maddi ve manevi. Örnek alacağımız insanlardan bir tanesiydi. Hayatını kaybetmeden 15-20 gün önce aramıştım. ‘Biraz rahatsızım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Selahattin Alpay, cenazede gözyaşlarını tutamadı.

O BİR ÇINARDI

Sanatçı Mahmut Tuncer ise, “Bir çınardı, abideydi. Halk müziğinin pirinin öldüğünü söyleyebilirim. Allah nur içinde yatırsın. Urfalı olması dolayısıyla bir hemşehrimizi, bir sanat ustasını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Benim de yakınımdı, ‘dayı’ diyorduk. Biz de dayımızı kaybetmiş olduk. Allah mekanını cennet etsin” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Memlekette sanatçıların, mümtaz isimlerin en çok arandığı ve sevildiği zamanların son büyüklerini uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Bizim içinde yaşadıkları dönem içinde hassasiyet gösterip çizgisini korumaya çalıştıkları sanat ve şahsiyet içinde çok mümtaz bir isimdi. Çok az insandır bu kadar sene sanat hayatında kalan, aralıksız iyiliklerle anılan” şeklinde konuştu.



EVİMİZİN DİREĞİ YIKILDI

Cenazede gazetecilere açıklamalarda bulunan Nuri Sesigüzel’in oğlu Mehmet Sesigüzel, “Evimizin direği yıkıldı, çınarımızı kaybettik. Ailecek çok üzgünüz. Uzun süredir tedavi görüyordu kalp yetmezliğinden. Sabaha karşı vefat etti. Tüm sevenlerin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ben kendim zaten saz çalıyorum. Bizim bütün kardeşlerin sesi güzeldir aslında. Biz hep ailecek basın önüne çıkmayı seven bir aile olmadığımız için geri planda kalmayı tercih ettik. Babam da öyle tercih etti. Bizi hiçbir zaman sanat camiasıyla bir araya getirmedi. Onun için de babam bizleri oturttu hepimizi. Beş tane de torun sahibi, hepsi burada. Babamın evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.

Nuri Sesigüzel’in cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı’na götürüldü.