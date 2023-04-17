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Alman devi, Sacha Boey’a talip oldu

Alman devi, Sacha Boey’a talip oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Nisan 2023 - 12:51
Avrupa kulüplerinin transferdeki gözdesi Sacha Boey’a Borussia Dortmund talip oldu. Alman devi, 1,5 milyon euro gelir hedeflenen Fransız sağ bek için transfer teklifi hazırlığında.

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