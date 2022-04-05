Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı

5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı
0 views
01 Nisan 2022 - 14:31

5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı

Diyarbakır’da İl Müftülüğü kadrosunda görevli 5 imam açıktan atama yoluyla 5 ilçeye Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı. Atamalar kentteki eğitim camiasında büyük tepkilere neden oldu.

5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı

Sözcü’den Özgür Cebe’nin hberine göre  Trabzon ve Düzce’den sonra Diyarbakır’da da imamlar gençlik ve spor müdürü olarak atandı. Müftülük kadrosunda imam ve müzezzin olarak görev yapan beş isim farklı tarihlerde açıktan atama yoluyla Diyarbakır’daki beş ilçeye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandı.

Kentin en kalabalık nüfusuna sahip merkez Bağlar İlçesine Mehmet Masum Ayhan, tarihi Sur merkez ilçesine Ferzende Lale, Lice ilçesine Vahap Battal, Kulp ilçesine Ekrem Kaya ve Kocaköy ilçesine de Mehmet Necat Yiğit’in atandığı öğrenildi.

Bu kişilerin belli bir zaman aralığında müftülük kadrosunda görev yaptıktan sonra değişik tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosuna açıktan atamayla geçiş yaptıkları bildirildi.

İlçe müdürlüklerine atandıkları için boşalan müftülük kadrosuna ise AKP kontenjanından yeni imam kadroları atandığı ileri sürüldü. Atamaların yeni olmadığını ileri süren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yasa ve mevzuata aykırı bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Atamalar, özellikle de atanamayan öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasında büyük tepkilere neden oldu. İmamların kendi meslekleri dışında farklı kurumlara liyakatten uzak biçimde atamalarının haksızlık olduğunu belirten eğitimciler, “İmamlar vaaz versin, camilerde namaz kıldırsın. Herkes kendi işini yapsın. 2 milyon nüfuslu bu kentte bu alanda uzmanlaşmış kadro sıkıntısı mı var da gidip Diyanet kadrosundan atama yapılıyor. Herkes kendi işini yapsın” diye tepki gösterdiler.

 “İKTİDARIN GÖREVİ LAİKLİK İLKESİNE GÖRE HAREKET ETMEKTİR”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Zülküf Güneş imam atamalarıyla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “İktidarın görevi toplumun din ve vicdan özgürlüğünü sağlayarak, laiklik ilkesine göre hareket etmektir. Ancak yaşananlara bakıldığında kurumlarda yaratılan siyasallaşma her geçen gün daha da pervasızlaşıyor” dedi.

Güneş şöyle devam etti:
“Bağlar, Sur, Kocaköy, Lice ve Kulp Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine imamların atanması da bu zincirin son halkasıdır. Her dönem diyanete aktarılan devasa bütçelerle bu denli kadrolaşmalar yaratılıyor.

Farklı kurumlarda atamalar KPSS ile yapılıyorken Diyanet İşleri Başkanlığı istisnai kadrolarla dilediği kişilere istihdam yaratarak kurumlar arası geçişlerle diğer kurumlara aktarıyor ve yönetici yapılıyorlar. Binlerce beden eğitimi ve spor meslek yüksek okulu mezunu varken böylesi bir kadrolaşmanın yapılması çok manidar. İmamların görevi toplumun manevi değer ve sıkıntılarıyla ilgilenmektir.

Böyle bir atamanın yapılması toplumun din ve inanç özgürlüğüne de müdahaledir. Bu atamalarla Müslüman olmayan yurttaşların bu kurumlara güven duygusunun da zedelendiğini söyleyebiliriz. Her konuda olduğu gibi liyakat esas alınarak bu alanda eğitim almış mezunlar varken böylesi atamalar kabul edilemez.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediUkrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dedi
İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren…İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren…
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına AlındıEski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına Alındı
Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…
Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül’e boşanma davası açtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’den Yiğit Bulut’a yeni görev! Ataması bugün gerçekleşti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın’dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
Zelenskiy’e suikast son anda önlendi! Suikastçının evinden çıkanlar şoke ettiMart 22, 2022-3:50 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !