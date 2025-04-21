AYŞE MİNE’DEN KORKUTAN HABER: BAĞIRSAK AMELİYATI GEÇİRDİ

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ayşe Mine, geçirdiği sağlık operasyonuyla hayranlarını korkuttu. Gerçek adı Ayşe Akyüz olan ve 1980’li yıllarda seslendirdiği “Erkek Milleti” ve “Yemin mi Ettin” gibi hit şarkılarla tanınan sanatçının, bağırsaklarından ameliyat olduğu öğrenildi.

5 SAATLİK OPERASYON

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bağırsaklarından ciddi bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından açıklama yapan Ayşe Mine, sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak zor bir süreç geçirdiğini belirtti.

Ayşe Mine, operasyona dair şu ifadeleri kullandı:

“Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım.”

“SANATÇILARIN KIYMETİNİ YAŞARKEN BİLİN”

Ayşe Mine’nin açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise sanatçıların değeriyle ilgili yaptığı vurgu oldu. Mine, toplumun sanatçılara hayattayken yeterince değer vermediğini ifade ederek şu sözleri söyledi:

“Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın.”

Bu sözleriyle hem sevenlerini duygulandıran hem de topluma anlamlı bir mesaj veren Ayşe Mine, sağlık durumunun iyileşmekte olduğunu vurguladı.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EFSANESİ

Ayşe Mine, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sahip olduğu güçlü sesi ve unutulmaz repertuvarıyla bir dönemin müzik kültürüne damga vuran sanatçı, aynı zamanda sosyal mesajları ve sahne duruşuyla da takdir topluyor.

Sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, sevenleri sosyal medyada “Geçmiş olsun Ayşe Mine” mesajlarıyla desteğini gösteriyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/