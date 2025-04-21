TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE İBRAHİM KUTLUAY’LA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Magazin dünyasında sürpriz bir gelişme daha yaşandı. 8 yıl önce aralarında aşk dedikoduları çıkan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Fransa’nın başkenti Paris’te çekildiği öne sürülen bir fotoğraf, ikilinin adını yeniden magazin manşetlerine taşıdı.

YILLAR ÖNCEKİ AŞK İDDİASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

2016 yılında kamuoyunun gündemine düşen aşk iddiaları, her iki taraf tarafından da yalanlanmıştı. O dönem İbrahim Kutluay, eşi Demet Şener ile boşanma sürecindeyken, Tuba Büyüküstün ise oyuncu Onur Saylak ile evliydi. Her iki isim de çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamış ve ilişki iddialarını reddetmişti.

BOŞANMALAR SONRASI İSİMLERİ YİNE YAN YANA

Aradan geçen yılların ardından hem Tuba Büyüküstün hem de İbrahim Kutluay evliliklerini sonlandırdı. Sessizliğin ardından ikilinin adları bu kez yeniden birlikte anılmaya başlandı. Magazin kulislerine göre Kutluay, Paris’e giderek uzun süredir orada yaşayan Büyüküstün ile bir araya geldi.

PARİS’TE GÖRÜNTÜLENDİLER Mİ?

İddiaları güçlendiren asıl gelişme ise sosyal medyaya sızan bir fotoğraf oldu. Paris sokaklarında birlikte yürüyen bir çiftin, Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay olduğu öne sürüldü. Netliği tartışmalı olan kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak şu ana kadar iki isimden de herhangi bir resmî açıklama gelmedi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN PARİS’E YERLEŞMİŞTİ

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, son yıllarda projeler dışında İstanbul’da çok fazla vakit geçirmiyor. Sadece iş için Türkiye’ye gelen oyuncu, uzun süredir Fransa’da, özellikle Paris’te yaşamını sürdürüyor.

İkilinin gerçekten bir ilişkiye mi başladığı yoksa sadece dostça bir görüşme mi yaptığı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Kaynak: www.medyaradar.net