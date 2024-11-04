KİNCİ İBO! KIZINDAN KARŞI GELDİĞİ İÇİN NEFRET EDİYOR! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e sorulduğunda, kızı Dilan Çıtak sorusunu geçiştirdi. “Ben o defteri kapattım” diyen Tatlıses, bu konuyla ilgili “bir daha bı konuda soru sormayın” dedi.

Çocuklarıyla olan problemleri bir türlü bitmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in, kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha var.