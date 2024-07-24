1 parçası karaciğeri yeniliyor!

Doğada kendiliğinden yetişen pek çok şifalı bitki bulunuyor. Bu bitki karaciğeri adeta yeniden doğmuş gibi yapıyor, metabolizma hızını yüzde 100’e çıkartıyor. İşte metabolizma hızını fişekleyen o mucize bitki…

Papatyagiller familyasına ait kenger otu, ülke genelinde çeşitli bölgelerde yetişebilen ve özellikle karaciğer üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen, 70-80 cm’ye kadar uzayabilen şık bir bitkidir. Dağların sarp ve yüksek bölgelerinde, iç mekanlarda, çakıllı ve kurak topraklarda rahatlıkla yetişir.

Kengerin gövdesi kısa, kalın ve az dallıdır; yaprakları ise tüylü ve damarlıdır. Çok yıllık ve dikenli bir bitki olan kenger, dikenlerinin üzerinde kırmızı ve mor renkli çiçekler taşır. Çiçekler olgunlaştıklarında sarıya dönük yeşilimsi bir renk alır. Kendine özgü sütü ile diğer bitkilerden ayrılan kenger, zorlu iklim koşullarına rağmen hayatta kalabilir. Hem dikeni hem de sakızı ile tanınan kenger otu, düzenli kullanıldığında birçok sağlık sorununa iyi gelir.

KENGER OTU NASIL KULLANILIR?

Kenger otu, bazı bölgelerde deve dikeni, dağ kengeri, kangal otu ve kenger sakız bitkisi gibi isimlerle anılır. Son zamanlarda sağlık yararları nedeniyle popülerleşmiş olan kenger otunun birçok kullanım şekli vardır. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen bu bitki, doğal sakız yapımında kullanılabildiği gibi kahve ve çeşitli yemeklerde de tercih edilir.

Kenger otunun taze hali tüketilebilirken, sakız formu da çiğnenebilir. Diş eti sağlığı ve mide rahatsızlıklarına faydalı olan kenger sakızı, otun köklerinden elde edilir. Sakız yapımında kullanılan kenger otları kurutularak kökleri çapraz şekilde kesilir. Kesilen köklerden beyaz süt çıkar ve bu süt, sakız kıvamına gelene kadar bekletilir.

Kenger otu, çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Toplandıktan sonra eldiven ve bıçak kullanarak hazırlık yapabilirsiniz. Çiğ olarak da tüketilebilen kenger, sebzeler gibi haşlanabilir. Olgun bitkinin yapraklarını ayırıp yıkayıp doğrayarak haşlayabilir veya kavurarak yumurtalı kenger hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, ince doğranmış kenger otunu et yemeklerinin üzerine ekleyebilir veya bulgur pilavında kullanabilirsiniz. Kengerin turşusunu da yapabilirsiniz.

KENGER OTUNUN FAYDALARI

Kenger otu, birçok sağlık yararı olan şifalı bir bitkidir. Faydaları şu şekilde sıralanabilir: