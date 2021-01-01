Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına Çevirdi

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Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına Çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yeni normalleşme süreci açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonucu çıkan 2. normalleşme dönemine ilişkin kararlar sanal alemde komik bir ortam yarattı.

Yapılan açıklamalarda yüksek riskli illerde sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağı haberi ve onca riskli şehrin arasında tek başına kalmış olan Uşak görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Koronavirüs sürecinin ilk başladığı dönemlerde sokakları çamaşır suyu ile yıkamaya başlayan Uşak Belediyesi, nasıl mavi renk kalabildiğini göstermiş oldu.

Enes Batur ise normalleşme sürecini anlayamayanlara yardımcı olmaya çalışıyor (!)

Kafeler ve restoranların açılacağını öğrenen genç nesil ise oldukça heyecanlı görünüyor…

Uşak aynı zamanda onca kötülüğün arasında masum kalmış tek şehir oldu.

Cumartesi yüksek riskli bölgelerde sokağa çıkma yasağının kalkması herkese yeni hayaller kurdurmaya başladı.

Beyler için halı saha hazırlıkları da başlamış bile.