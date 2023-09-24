Akkuyu Nükleer Santrali için “iklim krizi” uyarısı; “Soğutacağı suyun sıcaklığı yüksek, risk var!”

Yaşam savunucuları projenin durdurulması için Ocak 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı. Ancak mahkeme bu başvuruyu reddetti. Davanın avukatı İsmail Hakkı Atal karara itiraz ettiklerini, ayrıca da yürütmenin durdurulması talebinde bulunduklarını açıkladı.
Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün aktardığına göre, Fransa ve İtalya’da da sıcak hava dalgaları nedeniyle elektrik üretiminin durdurulmak zorunda kalındığını belirten Atal, “Akkuyu’da geçen sene su sıcaklığı 30.5 dereceyi gördü. Bu yıl ise 31.9 derecelere çıktı. Nükleer santallerin soğutma suyunun 28 derecenin üzerine çıkmaması gerekmekte. Bu durumda santrallar büyük risk taşıyor. Son üç yılda Fransa’daki nükleer santrallar iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları nedeniyle soğutulamıyor ve risk altında elektrik üretimi durdurulmak zorunda kalınıyor” dedi.