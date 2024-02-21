4 bin 70 paket ele geçirildi

Kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda dün, Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

Operasyon, Siirt’te kaçakçılık ile mücadelede Emniyet Müdürlüğü’nün kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.