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4 bin 70 paket ele geçirildi

4 bin 70 paket ele geçirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2024 - 10:05
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan ilçesinde durdurdukları araçta 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda dün, Kurtalan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

Operasyon, Siirt’te kaçakçılık ile mücadelede Emniyet Müdürlüğü’nün kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

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