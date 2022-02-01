Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dedi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 37’nci gününde müzakere masasından gelen olumlu sinyaller barış umudunu artırırken bir yandan çatışmalar da sürüyor. Sosyal medyada yayınlanan ve bir anda viral olan görüntülerde ise Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içinde bir petrol tesisini vurduğu görüldü. Savaşta ikinci kez yaşanan bu gelişme dünya çapında büyük ses getirdi. Kremlin ise Ukrayna’nın Rusya’ya hava saldırısının görüşmeleri engelleyeceğini söyledi.

İlk olarak ELINT News adlı bir haber sitesinde yayınlanan videoda Rus topraklarındaki bir petrol tesisinin havadan saldırıya uğradığı görülüyor. Belgorod bölgesinde bulunan tesisin Mil Mi-24 helikopterleriyle havadan vurulduğu görülüyor.

Tüm bu görüntüler ve iddialar henüz kaynaklar tarafından doğrulanmamış olsa da olay anında bir anda ortaya çıkan alevlerin ve yangının oluşturduğu görüntü şüphe uyandırıcı.

Belgorod’un Ukrayna’ya 40 kilometre, Harkiv şehrine ise 80 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

BU İKİNCİ SALDIRI OLDU

Bu saldırının Ukrayna’nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği ikinci saldırı olduğu bildirildi. Şubat ayının sonlarında Luhansk’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Millerovo hava üssü de Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulmuştu.

KREMLİN’DEN CEVAP GELDİ!

Kremlin yönetiminden Ukrayna’nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili açıklama geldi. Kremlin, Ukrayna’nın bu eyleminin devam eden görüşmeleri engelleyeceğini söyledi. Bu açıklama barış umuduyla bekleyen herkeste büyük tedirginlik yarattı.

Olayla ilgili ilk açıklama bölge valisi Vyacheslav Gladkov tarafından yapılmıştı. Gladkov’un açıklamasına göre Ukrayna’ya ait helikopterler Rusya sınırları içindeki bir yakıt depolama tesissine yönelikti. Vali, helikopterlerin sınırı alçak uçuşla geçtikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırı sonucu tesiste çalışan iki işçi yaralanırken şehirdeki Ukrayna sınırına yakın bazı bölgeler de tedbiren boşaltıldı.

İKİ TARAFTAN DA RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ukrayna hükümeti henüz saldırıyı doğrulayan ya da reddeden bir açıklama yapmadı. Vurulan tesisin bulunduğu şehrin nüfusunun 369 bin olduğu açıklandı.

Videodan alınan ekran görüntüleri sosyal medyada sayısız kereler paylaşıldı

Aynı bölgeden hafta başında da benzer görüntüler gelmiş, bunun üzerine Ukrayna’nın da Rusya topraklarına saldırılar düzenlemeye başlamış olabileceğinden korkulmuştu.

Hafta başında bölgeden gelen haberlerde Ukrayna’nın Belgorod’a saldırdığı iddia edilmiş; sonrasında ise bir silah deposunda gerçekleşen bu patlamanın hava saldırısı sonucu değil çalışanların hatası yüzünden yaşandığı açıklanmıştı.

UKRAYNALI GAZETECİDEN BALİSTİK FÜZE İDDİASI GELDİ

Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, deponun OTR-21 Tochka-U tipi bir balistik füze tarafından vurulduğunu, bu füzenin de Ukrayna’nın 19. Füze taburu tarafından fırlatıldığını iddia etti.

Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, saldırının detayları ya da amacıyla ilgili bilgi vermekten kaçınarak sadece “Belgorod yakınlarında patlama sesleri duyuldu” ifadesini kullandı. Vali, daha detaylı bir açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.

‘Füze mi Helikopter saldırısı mı?’ sorusu hâlâ netlik kazanmış değil…

Yaralı ve ölü bilgisi ise Rus yetkililer tarafından açıklanmadı. Rusya haber ajansı Tass, 2 Rus personelin yaralandığı bilgisini geçti. Tass’ta yer alan haberde “Saldırı Belgorod bölgesindeki geçici bir askeri kampta gerçekleşti. Saldırıda 4 Rus askeri yaralandı.” cümlelerine yer verildi.