Türkiye’ye 100 bin dolar para cezası

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), üç sporcunun dopingli çıkması nedeniyle Türkiye Halter Federasyonu’na 100 bin dolar para cezası uyguladı.

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), 1 Nisan 2023 ile 21 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye Halter Federasyonu’na bağlı üç sporcunun yasaklı madde kullanması ve yer bildiriminde bulunmamaları nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdi. Hakan Şükrü Kurnaz, 22 ay; Pelinsu Bayav, 36 ay; ve Doğan Dönen, 24 ay süreyle hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

PARA CEZASI VE MEN EDİLME TEHLİKESİ

IWF, doping kullanan sporcular nedeniyle Türkiye Halter Federasyonu’na 100 bin dolar para cezası verdi. Federasyon bu cezayı ödemediği takdirde Türkiye’nin uluslararası yarışmalardan men edilme riskiyle karşı karşıya kalacak. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, karara itiraz edeceklerini ve itiraz sonuçsuz kalırsa cezanın ödeneceğini belirtti.

Ünlü, “Birçok ülke benzer durumlarda, ancak itirazdan sonuç alamazsak para cezasını ödeyeceğiz ve Federasyon olarak uluslararası yarışmalara katılmamızda bir engel oluşturmayacak” dedi.