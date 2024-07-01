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Tunus’ta “Rabat Gecesi”: Göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı

Tunus’ta “Rabat Gecesi”: Göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Temmuz 2024 - 12:38

Tunus’ta çok sayıda kişi, Filistinlilere destek olmak ve İsrail’in yaklaşık 10 aydır Gazze’de sürdürdüğü saldırıları kınamak için başkent Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

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