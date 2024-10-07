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Top Model of Universe final gecesi muhteşem bir finalle sonuçlandı

Top Model of Universe final gecesi muhteşem bir finalle sonuçlandı
Asil Çağıl
Asil Çağıl( asilcagil@haberkonseyi.com )
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07 Ekim 2024 - 16:49

Top model yarışmasının dünya finali ünlü Oyuncu Yavuz Seçkin ve başarılı televizyoncu Esin Yum sunumuyla geçtiğimiz akşam  İstanbul Sheraton Otel’de gerçekleşti.

32 ülkenin finalistlerinin yarıştığı gece de  ünlü isimler Ege, Selçuk Ural, Esra Özmen, Sevil Uyar,  Meral Kaplan jüride finalistleri oylamak üzere yer aldı.

Sanat, medya ve iş dünyasından değerli katılımcıların katılımıyla gerçekleşen gece modacıların renkli showlarıyla beğeni topladı.

Farklı ülkelerin finalistleri ünlü koreograf Asil Çağıl ın koreografisiyle  ve national kostümleriyle geceye renk kattılar..

Top Model Universe Kurucu Başkanı Ali Durgut ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin Dünya birincileri

Bayan modellerden  ukrayna julia Kotyk birinci olurken, Erkek modellerden Tayland lı  yarışmacı Yoyo Muangmai dünya birinciliğine layık görüldü.

Top model of universe 2. cileri Almanya Angelina Hohnbaum olurken,Erkekler den Hindistan dan katılan Martin İrengbam 2. Oldu.ÜçüncüLüğe ise erkeklerden KKTC den katılan Furkan Ocak alırken bayanlardan Gürcistanlı Lana Japaridze layık görüldü…

Türkiye yi dünyaya tanıtmak ve kültürleri buluşturmak amacıyla gerçekleşen gecenin organizasyonu katılımcıların beğenisini topladı..

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