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Tekirdağ’da kadın cinayeti

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Tekirdağ’da kadın cinayeti
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28 Mart 2021 - 17:59
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Tekirdağ’da bir kişi, 52 yaşındaki Yeter Yılmaz’ı tabancayla öldürüp tarlaya gömdü. Çukuru kapatması için para verdiği iş makinesi operatörü ihbarda bulununca cinayet ortaya çıktı.

Tekirdağ’dan kadın cinayeti haberi geldi.

Marmaraereğlisi’nde yaşayan Kemal K. (51),  buluştuğu Yeter Yılmaz (52) adlı kadını aracıyla bir tarlaya götürdü, tabancayla başından vurup öldürdü.

Kadının cansız bedenini de toprağa gömen zanlı daha sonra oğlu aracılığıyla bir iş makinesi operatörüne ulaştı.

Katil zanlısı, “Defineciler tarlama zarar verdi” diyerek para karşılığında çukuru kapattırdı ancak ertesi gün tekrar işçiyi aradı.

Zanlı bu kez toprağın altında bir kadın cesedi olduğunu ve onu oradan çıkarmak istediğini söyledi.

İş makinesi operatörü, jandarmaya haber verdi. Kemal K., oğlu Ali K. ve iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Kemal K. tutuklanırken, Ali K. ile iş makinesi operatörü ise serbest bırakıldı.

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