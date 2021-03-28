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60 Yaş Üstü Aşı Randevusunu Nasıl Alacak?

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60 Yaş Üstü Aşı Randevusunu Nasıl Alacak?
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28 Mart 2021 - 17:57
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Covid-19 aşılama sırası gelen 60 yaş üzeri vatandaşlar için randevu sistemi açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etmişti.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obezmalign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalarıDown sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor.

Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

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