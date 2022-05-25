Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: ‘Diğer yöntemlere göre çok avantajlı’

Bilim insanları, hayvanlardaki katı tümörleri küçülten yeni bir ‘kanser öldüren virüsü’ insana enjekte etti. İlk sonucun olumlu olduğu çalışma, kanser tedavisinde büyük bir dönemeç olarak görülüyor. Peki bu uygulama hangi kanser türünde etkili olacak? Her şey yolunda giderse tedavi nasıl uygulanacak? Uzmanlar anlattı.

Dünya son birkaç yıldır Covid’le, son günlerde de maymun çiçeği virüsüyle uğraşıyor. Yine de çağımızın en önde gelen sağlık sorunlarından biri Kanser! Her yıl, dünya çapında yaklaşık 500 bin kişiye kötü huylu tümör tanısı konuyor ve bu insanların üçte biri hayatını kaybediyor.

Kanserin kesin bir tedavisinin olmaması ve görülme sıklığında her geçen gün artış yaşanması da hastalığı insanların korkulu rüyası haline getiriyor. Bununla birlikte tıptaki ilerlemelerin sonucunda ortaya çıkan yeni nesil tedavi yöntemlerinin kullanımı, geleneksel yöntemlere kıyasla oldukça umut verici. Bu yöntemlerden biri de ‘Onkolitik Virüs’ tedavisi…

Bu tedavide virüsler kullanılarak sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanıyor. Diğer kanser tedavisi yöntemlerine göre çok daha avantajlı olan bu yöntemle uzun süredir pek çok kanser türüne çözüm aranıyor ve virüsler geliştiriliyor.

YENİ BİR VİRÜS DAHA UMUT OLARAK DOĞDU

Son olarak ‘Vaxinia’ adı verilen ‘CF33-hNIS’ virüsü, yeni bir onkolitik virüs olarak bilim dünyasında heyecan yarattı. Avustralyalı Imugene şirketiyle ABD’nin California eyaletindeki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi araştırmacılarının geliştirdiği virüsün, kanserli hücrelere karşı etkili olabileceği üzerinde duruluyor.

City of Hope Ulusal Tıp Merkezi’ndeki araştırmanın başındaki isim olan Prof. Daneng Li, “Bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türü olan immünoterapinin gücünü daha da artırmanın zamanı geldi. Vaxinia yani CF33-hNIS’in hastalarımızın kanserle olan savaşta sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna dair bulgular elde ettik” ifadelerini kullandı.

‘YENİ KANSERLERİN OLUŞMASININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay “Vaxinia çalışması, onkolitik virüsler ile kanser tedavisi için farklı yöntemlerin kullanılabilirliğini göstermesi açısından çok önemli. Onkolitik virüsler kullanılarak yapılan daha önceki çalışmalar, Vaxinia’nın da başarılı olacağı yönünde umut veriyor” dedi ve ekledi:

— ‘Tümör parçalayan’ olarak da bilinen onkolitik virüsler, sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümör hücrelerinde çoğalabilen ve tümör büyümesini engelleyebilen, doğal veya genetiği değiştirilmiş virüslerdir. Bu virüslerin, son yıllarda kanser tedavisinde etkili olabileceği düşünülüyor.

— Virüsler doğrudan tümör hücrelerini parçalama yoluyla işlev görüyor. Vücutta kansere karşı bağışıklık sistemini harekete geçiriyorlar. Çok işlevli özellikleri sayesinde özellikle radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi gibi diğer terapilerle kombinasyon halinde kanser tedavisinde uygulanabiliyorlar.

— Ayrıca onkolitik virüsler, sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanser hücrelerini yok edebilme kapasitelerinden dolayı diğer kanser tedavisi yöntemlerine göre çok avantajlı. Cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan kanserlerde, tümör içerisine enjekte edilerek tedavi imkânı sağlayabilir. Onkolitik virüslerin içerisine anti-kanser genler eklenerek etkinliği artırılabilir. Aynı zamanda bu virüsler bağışıklık sistemini aktive ettikleri için yeni kanserlerin oluşmasının da önüne geçebilir. Bu nedenle en son gerçekleştirilen Vaxinia çalışması oldukça kıymetli.