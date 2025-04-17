SICAKLIK ARTIYOR, TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 tarihli hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağına dikkat çeken yetkililer, özellikle Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak toz taşınımı nedeniyle vatandaşları uyardı. Hava kalitesinin düşebileceği ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtilirken, sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken; diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

TOZ TAŞINIMI TRAKYA VE KUZEY EGE’Yİ VURACAK

Meteoroloji raporunda öne çıkan bir diğer detay ise Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen toz taşınımı oldu. Afrika kaynaklı olduğu düşünülen bu taşınımın, başta Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir gibi bölgelerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde bozulma ve yer yer çamur şeklinde yağışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle iç Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilir sıcaklık artışları bekleniyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Bu durum, özellikle toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde hava kalitesini daha da düşürebilir.

SÜRÜCÜLERE VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA UYARI

Toz taşınımı nedeniyle astım, KOAH ve solunum yolu rahatsızlıkları olan vatandaşların mümkün olduğunca açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca sürücüler, görüş mesafesindeki azalma ve yollarda oluşabilecek kayganlık riskine karşı uyarılıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com