  3. İstanbul Dahil 13 İl İçin Fırtına ve Sağanak Uyarısı

İstanbul Dahil 13 İl İçin Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde hafta sonu boyunca fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, şiddetli rüzgârlarla birlikte hava sıcaklıklarının 20 derecenin altına ineceği, yeni haftayla birlikte havanın daha da serinleyeceği belirtildi.

Marmara’da Kış Etkisi

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege’de sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceği bildirildi. Yarın fırtınanın şiddeti azalacak olsa da bölgede sert rüzgârların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

13 İl İçin Sarı Kod

Meteoroloji, 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova’da fırtına ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yeni Haftada Daha Soğuk

Pazartesi ve salı günleri sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu dönemde kışa yakın bir hava koşulunun hissedileceğini ifade ediyor.

