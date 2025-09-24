  1. Haberler
  3. Meteoroloji’den Uyarı: Yağmurlu Günler Başlıyor

Meteoroloji’den Uyarı: Yağmurlu Günler Başlıyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hava durumunu açıkladı. Bugün sıcak hava etkili olacak, ancak yarından itibaren bazı bölgelerde yağışlı hava kendini gösterecek.

Çarşamba Günü Hava Durumu

Yağışlı Günler Başlıyor

  • Perşembe: Marmara ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış

  • Cuma: Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak

İstanbul’a Yağmur Geliyor

Hafta sonu İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji’den Uyarı: Yağmurlu Günler Başlıyor
