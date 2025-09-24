Meteoroloji’den Uyarı: Yağmurlu Günler Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hava durumunu açıkladı. Bugün sıcak hava etkili olacak, ancak yarından itibaren bazı bölgelerde yağışlı hava kendini gösterecek.
Çarşamba Günü Hava Durumu
Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Doğu bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 2–4 derece daha yüksek olacak.
Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.
Yağışlı Günler Başlıyor
Perşembe: Marmara ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış
Cuma: Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak
İstanbul’a Yağmur Geliyor
Hafta sonu İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girecek.