Meteoroloji’den Uyarı: Yağmurlu Günler Başlıyor

Doğu bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 2–4 derece daha yüksek olacak.

Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.