İstanbul ve 10 İl İçin Sarı Alarm: Fırtına Kapıda

Sonbaharın etkisiyle hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, İstanbul dahil 11 şehir için sarı uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Uyarı Verilen Şehirler

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova sarı alarm kapsamında bulunuyor.

Fırtına ve Rüzgar Bilgileri

  • Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa’nın kuzeyi: Kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat hızında rüzgar bekleniyor.

  • Batı Karadeniz ve Marmara: Cuma öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde esecek fırtına, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

  • Kuzey Ege: 6-8 kuvvetinde esen fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisi sona erecek.

Vatandaşlara Uyarılar

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.

