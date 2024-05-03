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İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar

İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mayıs 2024 - 16:54
İsrail’den Türkiye’ye sağlık turizmi bahanesiyle gelerek Suriyelilerin böbreklerini sattılar. Patronları ise herkesi şaşırttı.

Adana’daki İsrailli organ ticareti şebekesi çökertildi. Sahte pasaportları şebekeyi yakalattı.

Polis ekipleri İsrailli çetenin Türkiye’deki Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını tespit etti.

İddiaya göre Suriyelilerin böbrekleri 1 milyon liraya satıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çete için hemen harekete geçti. İsrail’den sağlık turizmi için gelen 7 kişinin pasaportunda yapılan incelemede 2 pasaportun sahte olduğu anlaşıldı.

Ekiplerin elde ettiği bilgilerde İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğu fark edildi.

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Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. ve S.A.S.’nin akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası çeteye operasyon yapıldı. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

PATRON BAKIN KİM ÇIKTI

Türkiye’deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu ortaya çıktı. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.’nin (32) yönettiği tespit edildi.

Aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli ele geçirildi.Ayrıca çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal yakalandı.

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