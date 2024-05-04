Trafik cezalarında yüzde 78 artış

2024 yılının ilk çeyreğinde polisin kestiği trafik cezası adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 5 milyon 182 bini aştı. Mart ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık dörde katlanarak 2 milyon adede dayandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2024’ün ilk üç ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artarak 5 milyon 182 bin 730 adede ulaştı. Bu rakam geçen yıl ilk üç ayda 2 milyon 910 bin 721 adet olmuştu.
2024’ün Mart ayında uygulanan trafik cezası sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267 oranında artışla 1 milyon 986 bin 742 adede yükseldi. Geçen yıl martta bu rakam 541 bin 359 idi.
2024’ün ilk üç ayında araç plakasına uygulanan trafik cezası adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artışla 4 milyon 273 bin 587’ye ulaştı.
Bu dönemde sürücülere uygulanan trafik cezası adedi de yüzde 81 oranında artışla 901 bin 84’e yükseldi.
Martta dörde katlandı
Mart ayında araç plakasına uygulanan trafik cezası adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 283’lük artışla 1 milyon 642 bin 469’a yükseldi.
Martta sürücülere uygulanan trafik cezası adedi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 205 artışla 341 bin 5’e yükseldi.
Geçen yıl ilk üç ayda 209 bin 955 olan trafikten men edilen araç sayısı, bu sene ilk üç ayda yüzde 83 oranında artarak 383 bin 793’e ulaştı.
Emniyet’in verilerinde trafik cezalarının parasal miktarına ilişkin detay yer almadı.
2021 yılında 15,4 milyon adet olan plakaya uygulanan ceza sayısı, 2022’de ve 2023’te 18,2 milyon adet olmuştu.
Jandarma bölgesinde de hızlı artış
Sözcü’de yer alan habere göre, Jandarma Genel Komutanlığı verilerinde de trafik cezalarındaki artış dikkat çekti.
2023’ün ilk iki ayında 177 bin 885 adet olan trafik cezası adedi, bu yılın ilk iki ayında yüzde 74 artışla 310 bin 280 adede yükseldi.
Geçen yılın ilk iki ayında toplamda 322,9 milyon TL olan trafik cezası miktarı, bu sene aynı dönemde yüzde 169 oranında artışla 868,3 milyon TL’ye yükseldi.
Jandarma’nın kestiği trafik cezasının parasal miktarı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 2 milyar 323 milyon TL’ye yükselmişti.
Trafik cezalarına yüzde 58,46 zam gelmişti
1 Ocak 2024 itibarıyla trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam gelmişti.
Trafikte cezası tarifesi şöyle:
Emniyet kemeri takmama: 690 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.506 TL
Yayaya yol vermeme: 690 TL
Araçta yüksek sesli müzik: 690 TL
Alkollü araç kullanmak: 6.439 TL
Hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşmak: 1.506 TL
Hız sınırını yüzde 3-50 oranında aşmak: 3.135 TL
Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak: 6.439
Kırmızı ışıkta geçmek: 1.506 TL
Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977