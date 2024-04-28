Sertab Erener’in estetikli hali görenleri şaşırttı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sertab Erener şarkısına çektiği klibi yayınladı. Erener’in estetikli değişimi dikkat çekti.
Bir süredir Sertab Erener, yıllar önce yayınladığı Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti. Estetik operasyon yaptıran Erener’in klipteki halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Güçlü sesi ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Sertab Erener, yıllar önce çıkardığı Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti. 59 yaşındaki Erener’in klipteki değişimi ise sevenlerini şoke etti.
Bir açıklamasında Telomer tedavisiyle 100 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini söyleyen Erener, estetik yaptırdı.
Ünlü ismin yeni klibinde büyük değişimini herkes görmüş oldu. Yüzü ve göz çevresi çok değişen Erener’in son halini görenler Hülya Avşar’a benzetti.