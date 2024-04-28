Sertab Erener’in estetikli hali görenleri şaşırttı

Güçlü sesi ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Sertab Erener, yıllar önce çıkardığı Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti. 59 yaşındaki Erener’in klipteki değişimi ise sevenlerini şoke etti.