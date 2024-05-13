Putin’den üst düzey görevden alma ve atama!

Ukrayna’nın işgaline liderlik etmekle sorumlu Şoygu, Rusya’nın en uzun süreli bakanlık yapan ismiydi ve Putin’le yakınlığıyla biliniyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun Ukrayna’yı topyekûn işgal girişimini başlatmasından iki yılı aşkın süre sonra en ciddi kabine değişikliklerinden birini yaparak uzun süreli müttefiki Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı.
Kremlin, pazar akşamı sürpriz bir açıklamayla Şoygu’nun yerine ekonomi konusunda uzman olan eski başbakan yardımcısı Andrey Belusov’un geçeceğini açıkladı.
Geçen hafta yemin edip Rusya Devlet Başkanı olarak 5. dönemine başlayan Putin, Şoygu’ya ülkenin yetkili kurumlarından Güvenlik Konseyi’nin başına geçmesini teklif etti. Konseye mevcut olarak eski bir casus ve Putin’in en yakın olduğu danışmanlarından olan Nikolay Patruşev liderlik ediyor.
Modern Rusya’nın en uzun süre güven yapan bakanı olan Şoygu, 2012’de Acil Durumlar Bakanı iken Savunma Bakanlığı’na atanmıştı. Şoygu, 2022’den bu yana Ukrayna’nın işgaline liderlik ediyor.
Savunma Bakanı olarak Rus ordusunu modernize etmekle görevlendirilen Şoygu’nun Putin’le direkt teması olduğu; ikilinin düzenli olarak ava gittiği ve balığa çıktığı konuşuluyordu.
Şoygu’nun ülke içindeki popülaritesi, 2014 yılında Kırım’ın yasa dışı ilhakı sonrasında arttı. Bu operasyonunun beyninin Şoygu olduğuna inanılıyor.
24 Şubat 2022’de Rus askerlerinin Ukrayna’ya karşı tekrar savaş başlatmasından sonra yaşanan başarısızlıklar ise Şoygu’nun ağır eleştirilere maruz kalmasına sebep oldu. Şoygu, “ordunun içindeki yozlaşmanın kökünü kurutamamakla” da eleştirildi. Öte yandan paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, geçen yaz kendisine karşı ayaklandı.
Geçen ay güvenlik servislerinin Şoygu’nun yardımcısı Timur İvanov’u yozlaşma suçlamasıyla tutuklaması, bakanın konumunu daha da zayıflatmıştı.
Kağıt üzerinde Şoygu, Güvenlik Konseyi’nin başına geçerek bakanlıktan daha yüksek bir konuma getirilmiş oldu. Ancak bazı yorumcular, Putin’in uzun süreli müttefikinin “rezil olmaması” için bu yönde adım attığını düşünüyor.
Ekonomi konusunda uzman olan Belusov, bakanlığın başına Rusya’nın savaş harcamalarının ciddi oranda yükseldiği bir dönemde getiriliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov kararı açıklarken, “Günümüzün dinamiklerini yakalaması için güvenlik ekonomisini ülkenin ekonomisiyle aynı çizgiye getirmek önemli” dedi.