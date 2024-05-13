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Özgür Özel’den açıklama: ‘Erdoğan değil, ben çıkardım’

Özgür Özel’den açıklama: ‘Erdoğan değil, ben çıkardım’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mayıs 2024 - 9:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası kullandığı ”siyasette yumuşama’ ifadesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Özel konuk olduğu bir programda kullanılan ifadeyle ilgili olarak “Bir kere bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız” dedi.

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Özgür Özel’den açıklama: ‘Erdoğan değil, ben çıkardım’
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