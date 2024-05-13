AK Parti’de değişim başlıyor: İlk o isimler gidecek! Erdoğan yarın açıklayacak…

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin il başkanları toplantısında değişime sürecine ilişkin mesajlar vereceği ve toplantıda bazı il başkanlarının değişeceği öğrenildi.
31 Mart Yerel Seçimleri’nden mağlubiyetle ayrılan AKP’de değişim rüzgarının nasıl eseceği merakla bekleniyor.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (14 Mayıs) partisinin il başkanları ile bir araya gelecek.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Erdoğan’ın toplantıda değişim sürecine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.
Kritik toplantıda, bazı il başkanlarının değişebileceği, İstanbul ve Ankara gibi bazı illerde ise yönetimlerin değişmesi öngörülüyor.
Öte yandan toplantıda, şehir şehir oy kaybının sebeplerinin de istişare edileceği öğrenildi.