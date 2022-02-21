Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi!

“Dağın dibine perde duvar yapılacak”

İş yeri tahliye eden Mustafa Keçepli isimli vatandaş, binaların büyük risk taşımasından dolayı yıkılacağını belirterek, “Bozkurt’ta etkili olan selden sonra dağda çökme oldu. Buradaki, ileride bulunan karakola kadar olan bölümdeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Binaların hepsi boşaltıldı. Binalar yıkılacak, dağın dibine perde duvar yapılacak. Yetkililer tarafından bize de bu şekilde bilgi verildi” dedi.

“Selden önce de böyle bir yıkım konuşuluyordu”

İlçede yaşayan Bahri Gün isimli vatandaş ise, heyelan riski taşıyan binaların yıllardır heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Heyelan olduğundan dolayı bu binaları yıkım kapsamına aldılar. 1 ay içinde boşaltıldı, bazı esnaflar konteyner dükkanlara taşındı. Boşta kalan esnaf olmadı. Evleri de boşalttılar. Eskiden beri bir yıkım kararı vardı. Selden önce de böyle bir yıkım konuşuluyordu” diye konuştu.