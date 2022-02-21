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RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?

RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?
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21 Şubat 2022 - 15:31

RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici RTÜK’ün aynı durumdaki yüzlerce internet sitesi arasından Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews’ü seçmiş olması, bir kasıt olduğunu ortaya koyuyordedi.

RTÜK Hürriyet ve Sabah'tan Neden Lisans İstemiyor?

 

 

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin Duvar’da yayınlalan köşe yazısı şöyle:

Sabah yazarı Hilal Kaplan, RTÜK’ün Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans zorunluluğu getirmesini destekledi; bunun yasa gereği olduğunu savundu. Aynı zamanda TRT Yönetim Kurulu üyesi olan Hilal Kaplan’ın memur-yazar olarak RTÜK’ün kararını savunması anlaşılır ama doğru değil…

RTÜK gibi Hilal Kaplan da bir noktayı dikkatlerden kaçırıyor, yasaya 2018’de eklenen o düzenleme “radyo, televizyon hizmetlerini internet ortamından sunan medya hizmet sağlayıcıları” hakkında…

Halbuki bu üç internet sitesi radyo-tv yayını yapmıyor; haber ve söyleşi videoları yayımlıyorlar. Yasadaki tanımıyla, radyo-tv yayınına “özgülenmiş” medya mecraları değiller. Hatta yasa ve RTÜK’ün yönetmeliğindeki gibi tüm günü kapsayan “yayın akış çizelgeleri” de yok. O yüzden VOA, DW Türkçe ve Euronews sitelerindeki video yayınlar, televizyon yayını kabul edilemez.

Bu tür yayınları RD-TV olarak kabul etmek zorlama bir tutum. Eğer bunlar televizyon yayını ise internet ortamındaki her video ve ses yayınını radyo-TV olarak kabul etmek gibi akla ziyan bir durum doğar. Bu mantıkla RTÜK’ün lisans isteyemeyeceği internet sitesi, Youtube yayını ya da sosyal medya hesabı kalmaz.

RTÜK yönetimi de bu akıl dışılığın farkında olduğu için lisans kararını sözkonusu üç haber sitesinde “Canlı” ve “Video” sekmeleri olmasına dayandırıyor. Ama böyle bakıldığında bile Türkiye’de bırakın “Canlı” ve “Video” sekmelerini “TV” sekmesi olan yüzlerce site var. Örneğin Sabah gazetesinin sitesinde “Sabah TV” ve “Canlı Yayın”, Hürriyet’te “Hürriyet TV” ve “DHA Canlı”, Yeni Şafak’ta “Video” sekmeleri bulunuyor.

RTÜK’ün aynı durumdaki yüzlerce internet sitesi arasından Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews’ü seçmiş olması, bir kasıt olduğunu ortaya koyuyor. Anlaşılan, radyo ve TV’ler üzerinde kurulan denetim, bağımsız ve eleştirel internet siteleri üzerinde de oluşturulmak isteniyor. RTÜK’ün denetim altına almak için çaba harcamadığı bir kurum daha var,  Yazının tamamnı okumak için

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