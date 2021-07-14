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Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile Yollar Ayrıldı
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14 Temmuz 2021 - 15:49
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel’in takımdan ayrıldığını söyledi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısında Volkan Demirel’in sarı-lacivertli kulüpte ayrıldığını duyurdu.

Ali Koç, “Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan’ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi” diye konuştu.

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Fenerbahçe’deki kariyerini noktalayan Volkan Demirel ise, “20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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