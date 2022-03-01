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Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Uydu görüntüsü ortaya çıktı! 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Uydu görüntüsü ortaya çıktı! 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı
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11 Mart 2022 - 10:58

Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Uydu görüntüsü ortaya çıktı! 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için zaman zaman geçici ateşkes uygulansa da birçok bölgede çatışmalar sürüyor. Rus ordusunun Kiev’e ilerleyişi devam ederken, başkentte gece saatlerinde yeniden siren sesleri yükseldi. Öte yandan Kiev’e ilerlediği bilinen 67 kilometrelik Rus askeri konvoyunun ise dağıldığı belirtildi. İşte sıcak bölgeden gelen son dakika haberleri…

Son dakika haberi: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatı 16’ıncü gününde devam ederken sıcak bölgede yeni gelişmeler de yaşanıyor. Gelen bilgilere göre birçok bölgede çatışmalar ve bombardımanlar sürerken başkent Kiev’de gece yarısı yeniden siren sesleri yükseldi. Öte yandan birçok kez gündeme gelen ve Kiev’e ilerlediği bilinen 67 kilometrelik Rus askeri konvoyunun ise dağıldığı belirtildi. Yayınlanan uydu görüntülerinde, Rus konvoyunun dağıldığı ve kente yakın bölgede yeniden konuşlandığı görüldü.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan tüm gelişmeler…

09.11

AYRILIKÇILAR BİR KENTİ ELE GEÇİRDİ

RIA haber ajansında yer alan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın kaynak gösterildiği haberde, Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin kuşatma altındaki Azak Denizi’nde limanı olan Mariupol kentinin kuzeyinde yer alan Volnovakha kentini ele geçirdiği ifade edildi.

08.34

DNİPRO’YA PEŞ PEŞE HAVA SALDIRISI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna’nın Devlet Acil Hizmetler Servisi, Dnipro kentine üç kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırıların bir apartmana ve çocuk yuvasına yakın gerçekleştirildiği ifade edildi.

07.10

ABD’DEN RUSYA’YA UYARI

Beyaz Saray, ülkedeki operasyonlarını durdurmaya karar veren Amerikan şirketlerin ve uluslararası şirketlerin varlıklarına el koymayı değerlendirebileceği ifade edilen Rusya’yı uyardı.

04.30

67 KİLOMETRELİK RUS KONVOYU DAĞILDI

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın yayınladığı yeni görüntülere göre Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı. CNN’nin haberine göre dün yerel saat 11.37’de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna’nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara “yeniden konumlandırıldığını” gösteriyor. Antonov Hava Üssü’nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor. Berestyanka’da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor. Ivankiv’in güneydoğusunda ise 67 kilometrelik konvoyun sonu ve karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.

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01:48

“200 BİN VATANDAŞIMIZ UKRAYNA’YI KORUMAK İÇİN AVRUPA’DAN DÖNDÜ”

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa’dan döndüğünü bildirdi.

00:10

KİEV’DE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

Rus ordusunun Kiev’e ilerleyişi sürerken başkentte yeniden siren sesleri yükseliyor.

23:22

RUSYA KİEV’E YAKLAŞIYOR

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus’tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev’in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, “Kiev’in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev’e 5 kilometre daha yaklaştılar.” dedi. Yetkili, söz konusu kuvvetlerin Kiev’e yakınlığına ilişkin bir soruya ise “yaklaşık 15 kilometre kadar” uzakta oldukları yanıtı verdi.

Rus ordusunun doğudan da Kiev’e doğru iki paralel koldan ilerlediğini ve kentin 40 kilometre doğusuna geldiğini anlatan yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv’i tamamen çevrelediğini dile getirdi.

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