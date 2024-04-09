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Premier Lig’in köklü kulübüne puan silme cezası

Premier Lig’in köklü kulübüne puan silme cezası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Nisan 2024 - 11:05

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı. İşte detaylar…

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