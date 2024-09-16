Piyasalarda kader haftası!

Bu hafta iki kritik gelişme piyasalarda yönü tayin edecek. Geçen hafta altın fiyatları rekor kırarken, borsada sert düşüş dikkat çekmişti. Dolar/TL’de 34’ün altında baskılanma sürüyor. Peki dolarda gevşeme sürer mi? Gram altında 2800 liranın aşılmasıyla yeni hedef ne? Piyasalara dair tüm merak edilenler haberin detayında…

Milliyet.com.tr/ÖZEL Borsa geçtiğimiz haftanın büyük bir kısmında sert satış gösterdi. Perşembe gününden itibaren endekste tepki alımlarıyla birlikte yön yukarı döndü. BIST 100 endeksi 9274 puan seviyesinden yönünü yukarı çevirdi. Endeks cuma günü 9685 puandan kapandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına rağmen piyasada güçlü alımlar görülmedi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Son zamanların en gözde yatırım aracı ise yine altın oldu. Cuma günü altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın yeniden 2800 liranın üzerini gördü.

GÖZLER FAİZ KARARLARINDA!

Bu hafta ise yurt içi ve yurt dışı piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarında olacak. Peki faiz kararları borsa ve altını nasıl etkiler? Borsada 10 bin puan görülür mü? Dolar/TL’de 34’ün altında baskılanma devam ediyor. Kurda gevşeme sürer mi?

İŞTE PİYASADAKİ GEVŞEMENİN NEDENİ

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Son açıklanan sanayi üretimi verisi, ticaret ve ciro endeksleri sanayi sektörünün aleyhineydi. Sanayi sektöründe ikinci çeyrekte 1.8’likbir daralma var. Ticaret ve ciro endekslerinde de buna paralel veriler geldiği için ister istemez bu durum borsa yatırımcılarını ürkütüyor.

Özellikle Japonya’da faiz artırımı konusunda ihtimallerin olması da ‘Carry Trade’ risklerini hatırlatıyor. Yatırımcılar bu durumda pozisyonlarını daha koruyucu bir şekilde düzenlemek zorunda kalıyor. Son zamanda borsada bu nedenlerden dolayı bir gevşeme meydana geldi.

BORSADA YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN EN KRİTİK SEVİYE!

Perşembe ve cuma günleri ise borsada yukarı yönlü ivme görüldü. Büyük ihtimalle pazartesi günü borsa güne yukarı yönlü bir açılış ile başlayacaktır. Borsada 9800 puan seviyeleri kritik bir seviye. Bu seviyelerde oyalanması ve mümkünse 10 bin puan seviyelerini zorlaması yukarı sinyallerinin gelmesine neden olacaktır. Ancak borsa 5 Ağustos gününden itibaren yatay seyirde dalgalanıyor. Piyasada bir trend hareketi söz konusu değil, trend hareketi olabilmesi için borsanın 10 bin 300 puan seviyesinin üzerinde alıcılı seyretmesi lazım.

‘YUKARI HAREKETLER SÖZ KONUSU OLABİLİR’

Borsada 10 bin 88 puan seviyelerinde önemli bir direnç var. Borsa 10 bin puan seviyesi üzerinde birkaç gün tutunabilirse orta vadeli bazı göstergelerin yukarı sinyali verebileceğini söyleyebilirim. Şimdilik 10 bin puan ile 9 bin 600 puan arası dalgalanma bekliyoruz. Bu hafta yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir.

GÖZLER FED VE TCMB’DE! FAİZ KARARLARI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Fed’in faizleri 25 baz puan indirmesi kesin gibi, bu fiyatlara girdi. Fed’in 50 baz puan faiz indirmesi durumunda piyasa buna daha olumlu tepki verebilir. TCMB de ise durum biraz daha farklı. Enflasyonla mücadelede katedilecek yolumuz var. Aylık bazda enflasyona odaklanan bir Merkez Bankamız var. Bu toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini beklemiyorum. Enflasyon eylül ayında baz etkisiyle yüzde 50’nin altına inebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası ekim ayı toplantısında faizleri 100 baz puan ve üzeri indirerek enflasyon düşüşüne tepki verebilir. Ekim ayında faizler yüzde 49’un altına inebilir.

FAİZDE KADER HAFTASI! ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Faiz indirimleri altın fiyatlarının yükselmesi için iyi bir zemin oluşturuyor. ECB’nin faiz indirimi altına olumlu yansıdı. Fed de faiz indirimine giderse altının yukarı yönlü ivmelenmesi söz konusu olabilir. Altında trend yukarı olduğu için şimdilik yükselişin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum.

Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi kesindir. 50 baz puan gelirse altında yukarı sıçrama görebiliriz. Altında yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Son 2 gün altında yukarı yönlü sert ivmelenme oldu. Ons altında 2530 dolar seviyesinde güçlü bir destek noktası var. Ons altında 2530 dolar alım fırsatıdır. Altında yön yukarı ancak gevşemelerde alım fırsatı var.

GRAM ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT: ‘İVMELENME SÖZ KONUSU OLABİLİR’

Gram altında teknik olarak göstergeler yukarı sinyali vermeye başladı. Gram altında yeni zirveleri göreceğiz. 2900 liraya doğru ivmelenme söz konusu olabilir.

DOLARDA GEVŞEME SÜRER Mİ?

Dolar/TL’de göstergeler aşağıya işaret ediyor. Yabancı yatırımcı girişleri ve Türkiye’nin notunun artırılmasıyla yeni pozisyonların açılma ihtimali önümüzdeki dönemde yabancının Türkiye’ye daha fazla kaynak sokmasına yol açabilir. Önümüzdeki süreç içerisinde yabancı girişi ile beraber dolar/TL’nin 33’lere doğru hızlı bir şekilde düştüğünü görebiliriz. Kur şu anda sıkışmış vaziyette, orta vadeli göstergeler aşağı trend sinyali vermeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte dolar/TL’de aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyorum. Tekrar 33’lü seviyeler test edilebilir.”